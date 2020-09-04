Во Владимире чиновники отказались наградить медиков, погибших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8733b0b0-ef6c-11ea-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Владимирской области отказались посмертно наградить врачей, работавших с больными коронавирусной инфекцией. Как рассказал глава владимирского отделения партии «Родина» Магамед Ахматов, чиновники объяснили это действующим законодательством.

Мы посчитали, что кроме каких-то денежных составляющих нужно их отметить обязательно, потому что это герои. Мы решили, что будет правильно, если мы вручим награды нашей области. Поэтому обратились к губернатору, — поделился он в интервью изданию «Подъём».

Он пояснил, что обращение к главе региона было ещё в разгар пандемии, в июле, однако на просьбу о вручении наград врачам, погибшим от коронавируса, в администрации ответили отказом. Там подчеркнули, что закон посмертных наград «За заслуги перед Владимирской областью» не предусматривает.

После произошедшего депутаты заявили о необходимости изменить местное законодательство в части представления наград. Соответствующее предложение партия направила во владимирское заксобрание.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи скорой помощи в Екатеринбурге отказали в помощи умирающему на улице мужчине. После того как человеку на остановке «Ул. Сварщиков» стало плохо, очевидцы вызвали врачей. Через некоторое время поблизости остановился автомобиль реанимации. Однако медики уехали, не выходя из машины, несмотря на просьбы людей о помощи. Мужчину спасти не удалось.