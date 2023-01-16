Во ФСИН опровергли связь ведомства с сервисом «Сидим-едим.рф»

Фото: shutterstock

Во ФСИН заявили NEWS.ru, что сервис «сидим-едим.рф» (ФСИН-магазин), где арестанты заказывают продукты и готовые блюда, не имеет отношения к ведомству. В то же время на сайте сервиса указано, что сейчас проводится ребрендинг, после которого он будет называться «сидим-едим.рф». Также отмечается, что заведение с аналогичным названием уже работает в Нижнем Тагиле, и это может стать поводом для судебного разбирательства.

В сети Интернет распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России, — заявил пресс-секретарь ФСИН.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прокомментировали сообщения СМИ о том, что актёр Михаил Ефремов содержится в ВИП-камере и заказывает для сокамерников гуся с яблоками. Там заявили, что заключенные могут заказывать дополнительное питание из специального магазина ФСИН при наличии средств. Кроме того, родственники заключённых могут организовать доставку пищи, в том числе и «гуся с яблоками», который присутствует в каталоге этого интернет-магазина.