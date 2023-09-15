Внук Шолохова объяснил, почему «Тихий Дон» продают с маркировкой «18+» Депутат Шолохов: маркировка «18+» на «Тихом Доне» носит рекомендательный характер

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС

Маркировка «18+» на романе-эпопее Михаила Шолохова «Тихий Дон» не носит запретительного характера, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, внук писателя, Александр Шолохов. Он отметил, что знак, как «6+» и «12+», означает возраст, в котором те или иные произведения детям и юношам стоит прочитать.

Была громкая история: на Дальнем Востоке не продали сборник Есенина старшеклассницам. Мы пригласили специалистов из МГУ, разработавших эту маркировку: «18+», «12+», «6+». Они вытаращили глаза, узнав, как ее используют, так как она практически полностью соответствует советской: для младших, средних и старших классов, а потом действительно «18+», — добавил Шолохов.

По его словам, если стоит «6+», значит, в шесть лет ребенку желательно познакомиться с «Серой шейкой», «Дюймовочкой» и «всем в таком духе».

Точно так же, если «Детей капитана Гранта» не прочитали до 12, дальше они такого впечатления не произведут. В определенном возрасте человек должен этот минимум знаний классической и другой литературы нахватать. А дальше книгоиздатели, кинопрокатчики, телевидение на всякий случай ставят маркировку на все подряд, чтобы не подпасть под раздачу, что найдется какой-нибудь резвый проверяющий, — заявил Шолохов.

По словам парламентария, около пяти лет назад ряд библиотек в России получили предписания прокуратуры, что маркированная «18+» литература должна хранится на расстоянии минимум 100 метров от остальной.

И мы детям не рекомендуем то, что они должны читать или смотреть. И наоборот — пытаемся сделать из них существ, выросших под стеклянным колпаком, которые, когда встречаются с первой любовью и другими юношескими переживаниями, могут начать думать о суициде. Им кажется, что именно с ними это происходит впервые и никто никогда такого не переживал, — рассказал Шолохов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил NEWS.ru, что в России следует запретить продажу книг с ЛГБТ-пропагандой. Народный артист убежден, что российскому читателю не нужны произведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.