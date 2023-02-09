«Изуверы»: внук Ватутина о сносе памятника генералу — освободителю Киева Внук генерала Ватутина Александр: не удивлюсь, если киевские изуверы разбросают кости моего деда

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Внук советского генерала армии Николая Ватутина Александр в беседе с NEWS.ru назвал изуверством снос памятника полководцу — освободителю Киева в украинской столице. Он отметил, что не удивится, если «неофашисты соберут кости его деда и разбросают их на улицах» Киева. Собеседник подчеркнул, что в ответ на демонтаж монумента нужно «ударить с фронта так, чтоб неповадно было».

Снос памятника Ватутину — изуверство. Не удивлюсь, если украинские неофашисты соберут его кости в ведро и начнут, крича свои лозунги, разбрасывать их на улицах Киева. Есть еще один нюанс, это не просто памятник, это могила. Их не смущает, что Ватутин освобождал Киев, вам любой украинский деятель скажет, что Ватутин — мифическая фигура, что они сами себя освободили, — отметил Ватутин.

По его словам, он удивлен, что памятник «продержался так долго, ведь монументы маршалам Ивану Коневу, Георгию Жукову, екатерининским и петровским военачальникам на Украине уже снесли, нет в Одессе и самой Екатерины Второй».

На Украине все, связанное с СССР и Россией, — враги. На нынешних остатках Украины никто не поднял голос против сноса памятника. Либо молчат, либо поддерживают. Ватутин погиб молодой, в 42 года, не оставил ни оценок, ни мемуаров. И у нас многие постарались его победы присвоить, а там — тем более. Они снесли памятники Жукову, Коневу — освободителю Харькова, хоть Харьков освобождали и Ватутин тоже, — рассказал Ватутин.

Он добавил, что во время одной из поездок в Киев в советское время услышал, как «один украинский деятель сказал, что Ватутину не повезло, потому что он — русский».

Я еще мальчишкой приезжал к памятнику деду, мы стояли, а там деятель киевского совета сказал моей бабушке: «Понимаете, Татьяна Романовна, беда Ватутина в том, что он русский. Будь он Ватутенко, Ватутько — к нему бы шли и шли. А тут москаль», — подытожил Ватутин.

Ранее в Киеве демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, а также советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову. Кроме того, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.