Внук генерала раскрыл детали подготовки Парада Победы 1945 года

https://static.news.ru/photo/196d1c2c-b2f6-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Опыт строевой подготовки, полученный ещё во время службы элитном подразделении императорской армии, помог генерал-полковнику Кузьме Трубникову успешно промаршировать на Параде Победы 24 июня 1945 года. Он возглавлял сводный полк 2-го Белорусского фронта, рассказал его внук Юрий Трубников.

По словам потомка военачальника, офицер относился к старшему поколению полководцев Красной Армии. В 1945-м ему исполнилось 57 лет. Кузьма Трубников до Первой мировой войны носил форму Лейб-гвардии Семёновского полка, пишет РИА Новости.

Дед рассказывал, что к параду готовились очень серьёзно — отбирали по возрасту (до 30 лет) и по росту (не ниже 175 сантиметров), отдавая предпочтение тем, кто действительно геройствовал в недавних боях. За месяц тренировок добились хорошего состояния всех парадных расчётов, — заявил Юрий.

По его словам, участникам величественного действа в срочном порядке сшили парадную форму. К ней полагалась сабля. Генерал-полковнику выдали две как командиру парадной «коробки». Холодное оружие до сих пор хранится в музее Вооружённых сил РФ.

Кузьма Петрович Трубников (1888-1974) служил в русской армии с 1909 года. Сначала в Лейб-гвардии Семёновском полку. Во время Первой Мировой войны он носил звание взводного унтер-офицера. Потом его повысили до младшего офицера роты, начальника отряда разведчиков. Трубников принимал участие в Брусиловском прорыве, являлся полным Георгиевским кавалером.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Трубникова назначили командовать 258-й стрелковой дивизией 50-й армии Западного фронта. Она обороняла Орёл, Брянск и Тулу.

В ноябре 1941 принял 217-ю стрелковую дивизию той же армии. В июне 1942 года стал заместителем командующего 16-й армией, а с октября — заместителем командующего Донским фронтом. Был один из организаторов обороны Сталинграда (ныне Волгоград).

С сентября 1944-го Трубникова назначили заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом. Позже он получил должность заместителя командующего 2-го Белорусского фронта. После войны — заместитель и помощник главнокомандующего, и.о. главнокомандующего Северной группой войск. В 1951 году ушёл в отставку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 14 тысяч военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве. Помимо них задействовано 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

В составе пешей колонны по Красной площади пройдут более 40 парадных расчётов. В их рядах прошествуют офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей вооружённых сил. Кроме них в состав парада включены слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, а также юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств.

В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Среди них — танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата», боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», а также тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс «Бал».

Самолёты и вертолёты для воздушной части парада привлечены с восьми аэродромов, некоторые из них удалены более чем на тысячу километров от Москвы. Пролёт авиации спланирован 16 группами. Помимо основных 75 воздушных судов, также привлечены 37 резервных. В составе авиадемонстрации — десантно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четёрех Ми-8, три группы по пять Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом порядке «клин». Кроме них участвуют воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации — А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160 и Ил-78, а также самолёты оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24 в боевом порядке «пеленг». Замыкают строй две группы МиГ-31К и Су-57.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.