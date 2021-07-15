Диетолог Минздрава поддержал включение баранок в армейский рацион

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил NEWS.ru, что согласен с министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, в рационе военных должно быть и сало, и чеснок, и баранки.

Он полушутя говорил, но, в принципе, все вещи правильные. Несколько кусочков сала — это концентрат энергии, это жир, легкоусвояемый и немедленный источник энергии. Ребята в армии энергии тратят много. А чеснок обладает бактерицидным действием, особенно в период гриппа, — объяснил диетолог.

На вопрос, не вредны ли баранки, которых тоже не досчитался на столах министр обороны, Тутельян ответил, что вредным может быть рацион, а не отдельный продукт.

Баранки не будут есть гроздями, а несколько баранок — вкусно, традиционно, и с чаем сломать и съесть несколько — удовольствие, — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу потребовал объяснений от губернатора Ростовского региона Василия Голубева из-за дефицита продуктов в военной части.