Власти Воронежской области продлили режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b9f923fe-b7c7-11ea-aced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Воронежской области приняло решение о продлении режима самоизоляции в регионе, введённого на фоне пандемии коронавируса, до 5 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. По её данным, при этом в регионе открываются парки культуры и отдыха, салоны красоты также возвращаются к работе, передаёт RT.

Кроме того, власти разрешили проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генпланов, правил землепользования, застройки и проектам планировки территорий.

На сегодняшний день в Воронежской области выявлены 6 846 случаев коронавируса. Скончались 34 пациента, 4 174 успешно прошли лечение и выздоровели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что городская администрация Байконура сообщила о введении комендантского часа и режима самоизоляции для всех жителей города. Данная меры будут действовать с 27 июня до 5 июля.