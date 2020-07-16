Власти Сочи проинформировали о 150 тысячах прибывших туристов

https://static.news.ru/photo/3e70f926-c796-11ea-9ca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Свыше 150 тысяч туристов из регионов России прибыли в Сочи, треть их них — за последние десять дней, заявил глава города Алексей Копайгородский.

На сегодняшний день в Сочи прибыли уже более 150 тысяч человек со всей России. Многие приезжают целыми семьями, и открытие новых курортных объектов позволит сделать их отдых более качественным, — сообщил Копайгородский, слова которого приводит пресс-служба городской администрации.

Он также добавил, что на сегодняшний день в городе работают рестораны и бассейны в отелях категории «5 звёзд». Всего открыто 544 объекта размещения.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе стремительно растёт количество отдыхающих на набережной и на пляже, которых «нужно рассредоточить». В связи с этим начиная с 18 июля планируется открытие местных аквапарков и аттракционов, расположенных под открытым небом.

По оценкам Роспотребнадзора, в регионе остаётся стабильная контролируемая эпидемиологическая обстановка. По состоянию на 16 июля 2020 года в Краснодарском крае зафиксировано 6979 случаев заражения COVID-19. Скончалось 92 человека. Полностью излечились от коронавируса 5935 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

По данным на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек, умерли — 584 159, выздоровел — 7 560 281, передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.

Число исцелившихся выросло за 24 часа на 8443. Всего выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 21 июля, соответствующие изменения в распоряжение о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции внёс президент республики Аслан Бжания.