Власти Абхазии продлили ограничения по пересечению границы с Россией

https://static.news.ru/photo/26bcc678-c68f-11ea-a0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 21 июля, соответствующие изменения в распоряжение о мерах по защите населения от коронавирсной инфекции внёс президент республики Аслан Бжания.

Президент Республики Абхазия подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19», которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля 2020 года, — следует из сообщения, опубликованного на сайте президента страны.

Как сообщается, абхазская сторона подготовила предложения по снятию ограничений на пересечение границы при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Президент Абхазии Аслан Бжания уведомил премьер-министра России Михаила Мишустина, что стороны консультируются по данному вопросу.

На сегодняшний день ограничения действуют на въезд иностранцев и лиц без гражданства. Исключение составляют дипломаты и российские военные, а также водители, осуществляющие международные грузовые перевозки. Абхазия закрыла границу с Россией 8 апреля, а с Грузией — 14 марта. Власти страны предоставляют гуманитарный коридор для возвращения домой жителей республики, находящихся в Грузии на лечении или у родственников.

Согласно последним данным, сегодня в Абхазии нет заразившихся коронавирусом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 38, 37 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась. Страна занимает 192-е место в рейтинге по количеству заражённых людей во всём мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели — 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболели, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелились, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что готовность Абхазии принять туристов из России выразила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. Так, по её словам, местные власти учитывают все практики по обеспечению безопасности во время пандемии коронавируса.