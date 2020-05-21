Власти прогнозируют рекордную безработицу в России

Минэкономразвития сделало прогноз о социально-экономическом развитии России в 2020-2023 годах. По расчётам ведомства, к концу текущего года безработица на территории страны достигнет 5,7%.
Это рекордный показатель с 2011 года, когда не работали 6,5% населения,
При этом в министерстве считают, что к 2021 году уровень безработицы снизится до 5,4%, а к 2023 году упадёт до 4,7%.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал бесполезной идею властей о досрочном выходе на пенсию. По его мнению, в качестве борьбы с безработицей инициатива практически бессмысленна.
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