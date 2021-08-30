Власти Петербурга заплатят по 10 тысяч всем педагогам перед выборами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что все педагоги города получат выплату 10 тысяч рублей. Деньги им переведут в течение трёх недель — до 20 сентября. Информация об этом опубликована на сайте региональной администрации.

Ко мне обратились руководитель «Сириуса» Елена Владимировна Шмёлева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. С огромным уважением к труду педагогов эти признанные авторитеты в педагогике и науке предложили найти возможность поддержать наших учителей и воспитателей, — заявил глава города.

Он отметил, что деньги получат воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, преподаватели музыкальных и спортивных школ, педагоги-организаторы, а также тренеры. В общей сложности 10 тысяч перечислят 120 тысячам человек.

Шмелёва входит в федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, а Пиотровский возглавляет петербургский список ЕР. Выборы в ГД пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее о выплатах педагогам объявили в Тверской и Ивановской областях. В регионах суммы варьируются от пяти до 10 тысяч рублей.

22 августа президент Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет.