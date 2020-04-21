Власти Петербурга не исключили введения пропускного режима

https://static.news.ru/photo/8c30b31a-83c9-11ea-9ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге могут ввести пропускной режим. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

По словам Беглова, сейчас рассматриваются разные сценарии, которые могут развиваться в городе. Если жители дисциплинированно будут соблюдать режим самоизоляции, то пик эпидемии пройдёт с минимальными потерями. В противном случае предусмотрен жёсткий сценарий, вплоть до введения пропусков, передаёт ТАСС.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. В случае инфицирования COVID-19 медицинский работник получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Если коронавирусная инфекция приведёт к инвалидности, врачу выплатят 500 тыс. рублей, а если к смерти, то семья пострадавшего получит 1 млн рублей, писал NEWS.ru.