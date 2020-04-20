В Петербурге заразившимся на работе COVID-19 медикам заплатят по 300 тысяч

https://static.news.ru/photo/4ee08146-82f4-11ea-9d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

В случае инфицирования COVID-19 медицинский работник получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Если коронавирусная инфекция приведёт к инвалидности, врачу выплатят 500 тыс. рублей, а если к смерти, то семья пострадавшего получит 1 млн рублей, говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Уточняется, что на выплату могут рассчитывать в случае, если врач пострадал во время оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев сообщил о 138 новых пациентах. Все они являются медперсоналом с подозрением коронавирус. По его словам, в реанимации находятся трое медиков с COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.