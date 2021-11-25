«Никого не было рядом»: власти объяснили инцидент с пенсионеркой из Выборга

Власти Ленинградской области ответили на запрос NEWS.ru, сообщив свою версию о ситуации с окнкобольной жительницей Выборга, которая была вынуждена самостоятельно сделать себе хирургическую операцию. По словам представителя регионального правительства Екатерины Путронен, 90-летнюю блокадницу должны были госпитализировать в окнодиспансер, но из-за положительного теста на COVID-19 предложили отправить в другую больницу. Однако родственники якобы отказались от этого, в результате пожилая блокадница осталась дома без присмотра.

Как утверждает Екатерина Путронен, в связи с асцитом (осложнением онкологического заболевания. — NEWS.ru) пенсионерке из Выборга «была рекомендована хирургическая помощь, а дальнейшее уточнение онкологического диагноза и лечение предполагалось проводить в Ленинградском областном онкодиспансере». В ноябре ей вызывали скорую помощь, сотрудники которой приняли решение госпитализировать женщину в Выборгскую больницу.

В приёмном покое было проведено ПЦР-тестирование, результат оказался положительным. Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился ещё дважды — оба раза результаты были положительными, — заявила Путронен.

По словам чиновницы, «трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной». Также в правительстве Ленинградской области добавили, что сейчас «пациентка находится в стационаре, угрозы для её жизни нет».

Екатерина Путронен уточнила, что на территории региона «помимо специализированной онкологической службы работает два хосписа для взрослых пациентов», а паллиативная помощь оказывается «на 482 койках во всех районах Ленинградской области».

Больные направляются в хосписы по рекомендации врача при наличии добровольного согласия. Выражаю надежду, что родственники пациентки и медики придут к соглашению в выборе учреждения, где ей будет оказана комплексная паллиативная помощь, — резюмировала Путронен.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, как 90-летняя блокадница из Выборга была вынуждена самостоятельно провести себе хирургическую операцию, сделав надрезы на животе, чтобы вывести жидкость, скопившуюся из-за онкологического заболевания. На такой отчаянный шаг женщина пошла из-за того, что не смогла получить медпомощь при тяжёлой и болезненной патологии. Пенсионерка даже написала записку на случай неудачного исхода операции. В итоге она попала в больницу с COVID-19. Региональные чиновники начали проверку.

По мнению знакомых с ситуацией экспертов, эта печальная история — лишь частный случай сбоев системы здравоохранения, связанных с пандемийными нагрузками, недофинансированием отрасли и, как следствие, соответствующим уровнем паллиативной помощи, которая держится во многом на плечах волонтёров.