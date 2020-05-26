Власти намерены сделать день парада Победы выходным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая провёл первую пресс-конференцию в онлайн-режиме после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в одной из московских клиник. Представитель Кремля во время разговора с журналистами выразил свою благодарность врачам и рассказал о жизни после COVID-19.

По словам Пескова, он уже начинает потихоньку работать из дома. Пресс-секретарь президента заявил, что после больницы возвращается к «нормальной человеческой жизни». Он отметил, что всё ещё должен соблюдать карантин и...