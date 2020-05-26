Власти намерены сделать день парада Победы выходным

https://static.news.ru/photo/d5abfc18-9f56-11ea-b196-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти намерены объявить выходным днём 24 июня 2020 года. На эту дату назначено проведение парада Победы.
День проведения парада — 24 июня — планируется объявить выходным, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки.
Президент России Владимир Путин ранее приказал начать подготовку к торжеству. По его словам, мероприятие обязательно должно состояться 24 июня 2020 года.
Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, — отметил российский лидер.
NEWS.ru информировал ранее, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал прогнозировать новые даты парада Победы и голосования.