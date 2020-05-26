Общество

Власти намерены сделать день парада Победы выходным

16:38, 26 мая 2020 30
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти намерены объявить выходным днём 24 июня 2020 года. На эту дату назначено проведение парада Победы.

День проведения парада — 24 июня — планируется объявить выходным, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки.

Президент России Владимир Путин ранее приказал начать подготовку к торжеству. По его словам, мероприятие обязательно должно состояться 24 июня 2020 года.

Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, — отметил российский лидер.

NEWS.ru информировал ранее, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал прогнозировать новые даты парада Победы и голосования.

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