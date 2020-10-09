Собянин: власти Москвы ничего «не замазывают» по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ee591548-0a2c-11eb-bc8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы не пытаются искажать или замалчивать ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он заверил, что руководство города принимает все необходимые в сложившейся эпидемиологической обстановке решения.

Мы даём полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть, — заверил Собянин в эфире Первого канала.

Вместе с тем, подчеркнул он, у городского руководства ничего не получится без понимания и встречного отклика москвичей. Важно, чтобы граждане «помогли сами себе и людям, которые окружают их». Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу, добавил мэр Москвы.

К 9 октября российские врачи зафиксировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. В столице суточный прирост заболевших составил 3701.

В общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где за минувшие несколько месяцев выявлено более 321,8 тысячи инфицированных, из которых чуть более 259,1 тысячи выздоровели, а свыше 5,5 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, в школах объявили двухнедельные каникулы.

Несмотря на новые ограничения, утром 9 октября почти 12 тысяч пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников пытались пройти в метро по заблокированным проездным документам.