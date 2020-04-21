Власти Москвы назвали крайний срок для оформления пропуска на поездку

https://static.news.ru/photo/201d7fb8-83b6-11ea-aba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разовый пропуск для поездки по Москве можно получить за два дня до неё. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Пропуск можно получить заранее, на разовую дату, он будет действовать с 00:00 до 00:00. Максимум за два дня, — приводит его слова ТАСС.

Сотрудники полиции и ГИБДД начали проверять пропуска в Москве и МО с 15 апреля. Они были введены на время режима самоизоляции из-за коронавируса. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

NEWS.ru ранее писал, что в ГАИ изменили основания на въезд в столицу для водителей и пассажиров.