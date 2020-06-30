Власти Латвии отменяют масочный режим в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/441c31a2-bae8-11ea-b8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Правительство Латвии приняло решение отменить обязательное ношение масок в общественном транспорте с 1 июля, следует из официального сообщения руководства балтийской республики.

Правительство во вторник поддержало изменения в правилах, которые предусматривают, что использование масок в общественном транспорте больше не будет обязательным, — следует из сообщения правительства Латвии, передаёт РИА Новости.

Теперь использование масок в общественном транспорте будет носить рекомендательный характер.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Университет Джонса Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803 человека. Выписались из стационаров 685 164.

На второй строчке Бразилия — 1 344 143 случая COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

Согласно последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 647,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции за это время стали 9,3 тысячи человек, выздоровели — 412,6 тысячи.

За последние сутки в РФ выявлено 6,6 тысячи новых случаев заражения. При этом из больниц были выписаны свыше 9 тысяч выздоровевших пациентов. Скончались за последние 24 часа 154 человека.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19. Её опережают США (свыше 2,5 млн заболевших) и Бразилия (более 1 млн заразившихся). Всего коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 10,3 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог из Ухани предупредила о новых вспышках коронавируса.