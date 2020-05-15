Вирусолог из Уханя предупредила о новых вспышках коронавируса

https://static.news.ru/photo/494760ce-bad5-11ea-a5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Специалист из лаборатории Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, которая ранее нашла вирус SARS у летучих мышей, спрогнозировала новые вспышки коронавируса. По её словам, нынешняя пандемия — лишь верхушка айсберга.

Она рассказала об исследовании, согласно которому удалось выяснить, что коронавирусы развиваются постоянно, и впоследствии будут легче передаваться от летучих мышей к людям.

Это, по её словам, происходит, из-за вторжения человека в дикую природу. Вмешательство людей приводит к идеальным условиям для распространения болезней, в том числе вирусных. Учёные отмечают, что только за последнее время летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавируса, среди которых и пандемия COVID-19. В общей сложности,специалисты нашли около 1,5 тысячи различных видов коронавируса в организмах летучих мышей. Они проанализировали 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных. В результате в 10% была найдена целая «вселенная коронавирусов», передаёт Lenta.ru.

Чжэнли отмечает, что вспышка болезни в Ухане является тревожным сигналом для всего мира. По данным на 30 июня общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10,2 миллиона человек. Пандемия затронула 188 стран. Её жертвами стали 504 936 человек, 5,2 миллиона человек выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, китайские учёные выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.