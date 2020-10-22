Владимир Путин заявил, что гордится Россией и россиянами

https://static.news.ru/photo/9e1ea3d4-1488-11eb-bc8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия и её граждане, а также их готовность делать друг для друга всё возможное вызывают чувство гордости, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Я в очередной раз в самые тяжёлые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга всё возможное, — отметил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Особое внимание глава государства уделил врачам, медсёстрам и работникам скорой помощи, которые самоотверженно трудятся в сложный период пандемии.

Ранее Владимир Путин заявил, что мир стоит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, а сложившийся из-за пандемии коронавируса тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение , что начинается какое-то совсем другое время. Российский лидер считает, что в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались ранее. Так, в 2014 году участники клуба «Валдай» говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», писал NEWS.ru.