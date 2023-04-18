Владелец вейп-шопа напишет заявление на Милонова Владелец вейп-шопа подаст жалобу на Милонова за грубое обращение с продавцом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Владелец вейп-шопа в Санкт-Петербурге, куда вломился зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, планирует подать на него жалобу за грубое обращение с продавцом, сообщает «Подъем». Руководитель сети рассказал, что в ближайшее время обратится в заявлением в соответствующие органы. Он задался вопросом, знает ли «избранник народа так называемый» законы и на основании чего он приходит с требованиями.

Он такое говорил... Представляете, если бы на месте парня сидела бабушка-продавец лет 70? Да у нее инфаркт или инсульт был бы. Я знаю еще о пяти случаях вчерашнего дня, куда он заходил. Одну женщину 50 лет, другую девушку 25 лет он довел до слез, — сказал предприниматель.

Владелец магазина также обратился к органам опеки, отметив, что у Милонова шестеро детей, которые видят поведение отца. Бизнесмена заинтересовало, в какой обстановке воспитываются дети у такого родителя, который позволяет себе устраивать скандалы на людях. При этом хозяин вейп-шопа уточнил, что если Милонов публично извинится, то конфликт будет исчерпан.

Ранее парламентарий посетил вейп-шоп в Пушкино на Оранжерейной улице, где начал кричать на продавца из-за того, что витрины магазина не были затемнены. Сотрудник объяснил депутату, что выкладка осуществляется согласно законодательству. В ответ Милонов пообещал отвезти владельца на призывной пункт, несколько раз обозвал сотрудников и пообещал устроить им диарею, а также привести свою собаку с расстройством желудка в магазин.