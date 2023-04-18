Милонов рассказал, почему угрожал диареей продавцам вейп-шопа Депутат Милонов рассказал о продаже вейпов детям в магазине, где он угрожал продавцам диареей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал, что угрожал продавцам петербургского вейп-шопа диареей из-за нарушения закона о продаже детям электронных средств доставки никотина. В разговоре с Lenta.ru депутат отметил, что ему поступили жалобы на этот магазин, а он отреагировал как отец шестерых детей.

Как должен вести себя отец шестерых детей, который выяснил, что в этом вейп-шопе продают вейпы детям? Ко мне как к депутату пришли люди и рассказали, что весь район знает про этот вейп-шоп. Детей ловят с вейпами, и они говорят, что купили именно в этом месте, — пояснил Милонов.

Парламентарий посетил вейп-шоп в Пушкино на Оранжерейной улице. Он начал ругаться с продавцами из-за того, что витрины магазина не были затемнены. Продавцы объяснили депутату, что выкладка осуществляется согласно законодательству. В ответ Милонов пообещал отвезти владельца на призывной пункт, несколько раз обозвал сотрудников и пообещал устроить им диарею, а также привести свою собаку с расстройством желудка в магазин.

Ранее Госдума приняла во втoром и третьем чтениях закoн об ужесточении оборота вeйпов, а также о полном запрете их продажи детям. Зaконопроект предусматривает зaпрет обрaщения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат рaзличные ароматизаторы и добавки, уcиливaющие никотиновую завиcимость.