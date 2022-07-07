Владельцы домашних животных подтвердили дефицит зарубежных вакцин

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Опрошенные изданием «МК в Питере» владельцы домашних животных подтвердили, что из ветеринарных клиник стали пропадать привычные зарубежные вакцины. При этом отмечается, что большинство из них имеет российские аналоги. Управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева заверила, что одни не лучше других, у всех есть плюсы и минусы.

Комментируя ситуацию, частный ветеринарный врач Михаил призвал россиян спокойно прививать животных тем, что есть в клиниках. Вернуться к старым препаратам можно будет, когда возобновятся поставки. Он также предупредил, что часто врачи не говорят о потенциальных осложнениях от конкретной прививки, но вакцины находятся в открытой продаже — с инструкцией можно ознакомиться самому.

По данным Минсельхоза, доля отечественных ветеринарных препаратов на внутреннем рынке — около 47%. Для иммунизации крупного рогатого скота применяют 70% российских вакцин, для свиней — 53%, а для птиц — 43%.

Накануне директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков заявил, что в ветеринарных клиниках начали заканчиваться зарубежные препараты и вакцины для животных. Специалист предупредил, что в стране могут полностью исчезнуть зарубежные вакцины.