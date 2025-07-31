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31 июля 2025 в 13:53

Владельцам собак дали ценный совет на фоне жары

Ветврач Шеляков: в жаркую погоду важно обеспечить собаке доступ к кислороду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Собакам в жаркую погоду особенно важно получать достаточное количество кислорода, так как из-за высокой температуры воздух становится разряженным, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он подчеркнул, что просто охлаждать помещение с помощью кондиционера недостаточно.

Многие думают: жарко, и ладно. Дома у нас собачка под кондиционером посидит, ей будет прохладно. Не совсем это так работает. Жаркая погода — это прежде всего разряженный воздух, то есть кислорода меньше в воздухе. Сейчас при жаркой погоде мы находимся как будто по атмосфере в высокогорной местности. Первая помощь собакам в жару — дать им больше кислорода, потому что в воздухе его недостаточно, — пояснил Шеляков.

Ветврач добавил, что в жаркую погоду высокий процент смертности собак. Он отметил, что в зоне риска находятся собаки с ожирением, пожилые питомцы, а также те, у кого есть проблемы с сердцем или дыхательной системой.

Процент смертности собак, к сожалению, в жаркий период времени года выше. В жаркую погоду для животных, страдающих ожирением или возрастными, сердечно-сосудистыми, дыхательными заболеваниями, не достаточно, чтобы они находились просто под кондиционером. Таких животных обычно откачивают в кислородной камере. И то, получается далеко не всегда, — резюмировал Шеляков.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что хозяина собаки можно привлечь к административной ответственности за свободный выгул питомца на даче. По его словам, владелец будет обязан компенсировать ущерб, который был нанесен его собакой.

собаки
кондиционеры
погода
ветеринары
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