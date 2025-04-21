Вкуснее отбивных! Сочный куриный рулет с яблоками на ужин или перекус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим куриный рулет с яблоками — сочный и ароматный! Этот рулет — идеальное сочетание нежной курицы и сладковатых яблок с пряными нотками.

Возьмите 600 г куриного филе, нарежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, 50 г размоченного в молоке белого хлеба, соль, перец и 1 ч. л. горчицы для пикантности. Тщательно вымесите фарш — он должен стать пластичным и однородным.

Для начинки очистите 2 кисло-сладких яблока, нарежьте тонкими дольками и обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла с 1 ч. л. меда и щепоткой корицы 3–4 минуты до мягкости.

Раскатайте фарш в прямоугольный пласт толщиной 1,5 см на пищевой пленке. Равномерно распределите яблочную начинку, оставив 2 см свободными с края. Аккуратно сверните рулет, помогая себе пленкой, плотно защипните края.

Выпекайте 40 минут при 180 °C, затем смажьте сметаной и посыпьте панировочными сухарями — верните в духовку еще на 10 минут до золотистой корочки. Дайте рулету отдохнуть 10 минут перед нарезкой — так он сохранит сочность.

Подавайте с картофельным пюре или овощным салатом. При разрезании вас ждет приятный сюрприз: слоистая структура с ароматными яблоками внутри.

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