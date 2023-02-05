Визажист объяснила бесполезность масок из еды

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Маски для лица из овощей и фруктов попросту не работают, так как полезные вещества из них не могут проникнуть вглубь кожи, где как раз могли бы принести пользу, заявила в разговоре с NEWS.ru визажист Александра Астер. Она отметила, что за использованием указанного метода ухода за собой часто скрывается обычное желание сэкономить. В итоге, подчеркнула эксперт, часто приходится тратить намного больше на восстановление кожи или волос.

Маски для лица из овощей и фруктов попросту не работают, так как полезные вещества из них не могут проникнуть вглубь кожи, где как раз могли бы принести пользу. Основная проблема в концентрации полезных веществ и вспомогательных элементов, которые специально добавляют в привычную нам косметику. Засчет таких соединений необходимые нам витамины и проникают в кожу, — сказала Астер.

По словам визажиста, есть ряд самых распространенных заблуждений, связанных с домашними процедурами такого рода. Одно из них — что холодные маски из огурцов могут помочь восстановить тонус кожи.

В реальности же максимум пользы от них — утром снять отек и только из-за того, что огурец до этого лежал в холодильнике. Если вы воспользуетесь мокрой, охлажденной марлей, то эффект будет такой же, — заметила специалист.

Астер рекомендовала оставить огурцы для приготовления салатов.

Ранее визажист сообщила, что самодельные маски для лица из обычных продуктов — лимона, перца или помидоров — угрожают ожогами сильнее солнечных, а также аллергией. По ее словам, последствия использования народных методов омоложения приходится исправлять профессионалам, в том числе медикам.