Вирусолог рассказал, что делать, если после прививки не появились антитела

«Спутник V», как и другие прививки от COVID-19, эффективен не на 100%. Согласно официальным данным, для отечественного препарата показатель успешного применения составляет 92%. При массовой вакцинации может появляться всё больше историй людей, которые заразились после прививки. Доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в интервью NEWS.ru рассказал, что делать тем, у кого вакцина не сработала.

— Так как у прививки не 100-процентная эффективность, то что делать тем, у кого она не сработала?

— Не нужно удивляться тому, что не у всех привитых появляются антитела. Мы знаем, что в жизни ничего 100-процентно не бывает, кроме, увы, одного, — мы 100-процентно смертны. Поэтому нужно смотреть правде в глаза и признать, что мы все разные не только внешне, но ещё сильнее — внутренне. Естественно, у разных людей ответ на биологическое воздействие будет тоже неодинаковый. Есть люди, у которых этот ответ равен нулю. Об этом надо напоминать в связи с прививочной кампанией. Директор нашего центра им. Гамалеи Александр Гинзбург точно неоднократно говорил, что примерно 8% привитых не отвечают выработкой антител. Если это случилось, нужно делать повторную прививку. Попытаться привести организм в оптимальное состояние, которое мы рассматриваем как состояние активного иммунитета против коронавируса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Повторно привиться нужно также дважды?

— Сначала надо сделать повторную прививку первым компонентом «Спутник V» и посмотреть, отвечает ли организм выработкой антител. После этого вирусологи должны принять решение — прививать человека следующим компонентом или нет.

COVID-19 — это тот же пневмотропный вирус, что и грипп, но с неизмеримо большими последствиями. Осложнения самые разнообразные — от лёгких до невероятно тяжёлых. Какими бы ни были их недостатки, ничего эффективнее вакцин против вирусов человечество не придумало.

— Что делать, если после повторной прививки антитела всё равно не вырабатываются?

— С коронавирусом ещё очень много белых пятен, неизвестных для нас вещей. В том числе и вот эта ситуация, о которой вы говорите. Исследования людей, которые не вырабатывают антитела и после повторной прививки, только начались. В том числе исследуется и ваш покорный слуга.

— У вас не выработались антитела?

— Не совсем. Я заразился коронавирусом, он протекал у меня в достаточно лёгкой форме. Организм ответил выработкой очень приличного числа антител, которые быстро пропали после болезни. Это нормальная, не исключительная ситуация. Потом меня привили, и я ответил большой выработкой антител, но они опять у меня не удержались. Возникает вопрос — с чем это связано и как это преодолеть? Сейчас проводятся исследования на эту тему. 12 апреля я пойду в центр имени Гамалеи и меня будут проверять. COVID-19 — новый, малоисследованный вирус с большим количеством неожиданностей, которые мы ещё изучаем.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Были ещё сообщения о том, что «Спутник V» не сработал на президенте Аргентины. Вроде бы там появился новый штамм.

— Как я уже говорил, с COVID-19 ещё много белых пятен. Мы видим, как во время пандемии формируются мутанты. Их не так уж и много, но они есть. Мы узнали о британском, южноафриканском штаммах. Сегодня я услышал об индийском. Ничего удивительного в этом нет — в Индии с её населением почти в 1,5 млрд человек, которые очень плотно живут, ситуация вообще тревожная. Там как будто условия специально созданы для мутации вируса.