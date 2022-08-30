Вирусолог призвал вернуть в России удаленку Вирусолог центра имени Гамалеи Бутенко призвал вернуть в России удаленку из-за возможного осложнения ситуации с COVID-19

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и осенью ситуация может осложниться, поэтому целесообразно вернуть удаленку, заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко, передает радиостанция «Говорит Москва». Он отметил, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих волн пандемии.

Такой способ дистанционной работы <...> нарушает определенную степень контактов между людьми, делает их более редкими. И, соответственно, снижается риск заражения людей, которые контактируют на работе, в офисах, в учебных учреждениях. Однозначно можно сказать, что это целесообразно, — сказал Бутенко.

Эксперт добавил, что помимо дистанционной работы или учебы не лишним будет и масочный режим.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что в ближайшее время возможен перевод школьников на дистанционный формат обучения из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. По его словам, новая волна коронавируса может отразиться и на проведении Дня знаний.

В середине августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Речь шла о Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, на долю которых приходится 48,6% выявляемых случаев заражения. В число таких субъектов страны попала также Ростовская область.