Роспотребнадзор рекомендовал части регионов вернуть масочный режим Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью ковидом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор рекомендует ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей, сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что 48,6% выявленных случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание при заражении субвариантами штамма коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5 проходит в более легкой форме. Однако оно может быть опасным для тех, кто не привит, не переболел ковидом ранее, а также для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что жителям Республики Алтай снова рекомендовали носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19. Аналогичная рекомендация последовала для жителей Санкт-Петербурга.