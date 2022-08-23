Еще в одном регионе России призвали снова носить маски Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в Ростовскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Ростовскую область из-за роста случаев заболевания коронавирусом, о чем сообщил губернатор региона Василий Голубев в интервью агентству RostovGazeta. По его словам, эта рекомендация теперь будет распространяться по всему субъекту РФ, так как темпы распространения «впечатляют и не останавливаются».

Будем распространять эту рекомендацию, такой документ я уже подписал. Мы скорректируем проведение различных совещаний и перейдем на видеоформат, — сказал он.

При этом он добавил, что вводить жесткие меры не планируется, однако необходимо выполнять те рекомендации, которые сегодня работают. Сейчас, по его словам, за день в регионе выявляют по 1200 случаев заболевания.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Отмечается, что 48,6% выявленных случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Заболевание при заражении субвариантами штамма коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5 проходит в более легкой форме, однако оно может быть опасным для тех, кто не привит, не переболел ковидом ранее, а также для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, напомнили в федоргане.