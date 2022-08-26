В Госдуме допустили перевод школ на удаленку из-за коронавируса Депутат Тумусов допустил перевод школ на удаленку из-за коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перевод школьников на дистанционный формат обучения возможен в ближайшее время из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в интервью радио Sputnik. По его словам, новая волна коронавируса может отразиться и на проведении Дня знаний.

Коронавирус растет очень быстрыми темпами. <...> Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения, — сказал Тумусов.

Депутат добавил, что если темпы распространения COVID-19 не снизятся, то существует вероятность, что 1 сентября школьники не пойдут на праздничную линейку, а останутся дома.

Кроме того, по словам парламентария, при «катастрофическом» сценарии развития ситуации противоэпидемические меры могут не ограничиться переводом школьников на удаленку. По его словам, власти уже сейчас обеспокоены числом заболевших коронавирусом, однако «если будет 100–120 тысяч случаев COVID-19 в день», действовать начнут «жестче». Что подразумевается под более серьезными мерами Тумусов не уточнил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется. Отмечалось, что масочный и перчаточный режим с 1 сентября в образовательных учреждениях вводить не будут.

Психолог Полина Малахова ранее рассказала, как морально подготовить школьников к учёбе на удалёнке. По ее словам, родителям стоит выработать для своих детей новые правила и распорядок дня.