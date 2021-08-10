Вирусолог призвал прививаться одновременно от гриппа и пневмококка

Для усиления выработки Т-клеточного иммунного ответа к коронавирусу лучше всего прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции одновременно. Об этом заявил вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

Я бы здесь рекомендовал делать одновременно [прививку] от пневмококковой инфекции и от гриппа. Потому что две эти вакцины, тоже были работы, они показали, что они в разы усиливают работу Т-клеточного ответа, иммунитета, — цитирует его радиостанция.

Тимаков добавил, что это усиливает выработку T-клеточного иммунного ответа, привитые пациенты в случае заражения корoнавирусом переносят болезнь легче и без оcложнений. К тому же это поможет избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Врач рассказал, что для начала следует сделать прививку от корoнавирусной инфекции, а через месяц после введения второй дозы вакцины — привиться от гриппа и пневмококковой инфекции. При этом вакцинироваться от гриппа можно до конца ноября.

Ранее Тимаков заявил, что в три раза снизить вероятность заражения коронавирусом в семье может вакцинация лишь одного из её членов. По его словам, это обусловлено меньшим выделением вируса со стороны привитого человека.

Тимаков добавил, что вирус, который выделяется вакцинированным человеком, менее активен и не мутирует в организме.