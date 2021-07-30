Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:33, 01 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в три раза снизить вероятность заражения коронавирусом в семье может вакцинация лишь одного из её членов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что это обусловлено меньшим выделением вируса со стороны привитого человека.
Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи, — отметил инфекционист.
Тимаков добавил, что вирус, который выделяется вакцинированным человеком, менее активен и не мутирует в организме.
Ранее стало известно, что руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте назвал срок существования коронавируса в мире. По словам эксперта, вирус живёт среди людей уже около восьми лет, с 2013 года.