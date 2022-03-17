Вирусолог предупредил о новой волне заболеваемости COVID-19 осенью

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным, сообщает ТАСС.

Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, и дальше всё будет зависеть от мутаций коронавируса, — рассказал Тимаков.

Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу и летом ситуация будет стабильная.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее заявил, что для восстановления после перенесённого коронавируса в лёгкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых. При этом эксперт посоветовал переболевшим COVID-19 совершать умеренные прогулки на свежем воздухе.

Он отметил, что тем, кто переболел вирусом в более тяжёлой форме, поможет медикаментозная терапия. Он уточнил, что отпуск должен длиться не менее двух недель. Лучше всего, по мнению врача, дать организму отдохнуть месяц, но признал, что в нынешних условиях сделать это достаточно сложно.