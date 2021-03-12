Вирусолог оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцин

https://static.news.ru/photo/b92a2cd4-83d2-11eb-a6df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обозримой перспективе возбудитель коронавирусной инфекции продолжит мутировать. Со временем он научится искуснее обходить иммунную защиту людей, считает член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев.

Эффективность вакцин от коронавируса будет снижаться на 5–10% после каждой значительной мутации, отметил он. Впрочем, по его словам, это произойдет не сразу.

Тем не менее следует понимать, что и развитие медпрепаратов не стоит на месте. Их состав совершенствуется и дополняется по мере накопления сведений о новых разновидностях возбудителя. В частности, современные вакцины эффективны против британского штамма коронавируса, который считается одним из наиболее коварных.

Когда он получит у нас распространение — это только вопрос времени. И сейчас есть небольшое спокойное время, небольшое затишье, когда можно спокойно привиться, — подчеркнул Лукашев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вирусолог заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу, поскольку имеет иммунитет после встречи с другими респираторными вирусами. Хотя вакцинация лишней точно не будет.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, Лукашев затруднился оценить, какую долю вносят люди с таким иммунитетом в популяционный иммунитет и вносят ли вообще.