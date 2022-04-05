Вирусолог назвал главное отличие «стелс-омикрона»

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Жительница московского района Щукино Мария Белова пожаловались на постоянные драки за выброшенную магазином «Дикси» еду, сообщает «Газета.Ru». Люди ругаются и устраивают возле мусорки стычки за просроченные продукты. По словам девушки, это не бездомные.

Такое происходит почти каждый вечер. Как магазин «Дикси» открылся, так и началось всё. Это не бомжи. Сначала не было такой толпы, как на видео. Со временем собралось больше и больше....