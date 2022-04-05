Вирусолог назвал главное отличие «стелс-омикрона»

Вирусолог Чумаков: главное отличие «стелс-омикрона» — его высокая заразность
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:01, 05 апреля 2022
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
«Омикрон»-штамм BA.2, или «стелс-омикрон», отличается от своего исходного варианта COVID-19 более высокой заразностью, рассказал Lenta.ru молекулярный биолог и вирусолог Пётр Чумаков. По его словам, причин для паники нет. Новый штамм по болезнетворности такой же, как и «омикрон» и не вызывает повышенной смертности заболевших.
Он более заразный, чем исходный «омикрон», то есть быстрее распространяется, чем тот вариант, который был до этого, а по болезнетворности он приблизительно такой же. С точки зрения беспокойства я бы не стал особо паниковать, потому что ничего это не изменяет. Просто один штамм меняется на другой, при этом не возрастает смертность, не возрастает количество серьёзных симптомов у людей, — сказал специалист.
Чумаков подчеркнул, что благодаря своей заразности «стелс-омикрон» уже начинает вытеснять предыдущий вариант коронавируса.
Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина ранее сообщила, что доля «стелс-омикрона» (BA.2) выросла в РФ до 80%. Второе место по распространению занимает сублиния BA.1 («омикрон»), доля которой составляет около 12%. При этом доля варианта «дельта» составляет менее 0,3–0,5%.