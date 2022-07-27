Вирусолог назвал бесполезными возможные антикоронавирусные ограничения Вирусолог Аграновский назвал бесполезными возможные антикоронавирусные ограничения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не стоит напрягать россиян антикоронавирусными ограничениями, так как медицинские маски не остановят распространение слабенького, но доминирующего штамма «омикрон», заявил вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с Pravda.Ru. В связи с этим он назвал бесполезными меры по борьбе с коронавирусом.

Не нужно уже народ напрягать вот этими мерами, тем более высокозаразные, но достаточно слабенькие штаммы группы «омикрон», которые сейчас доминируют, масками не остановить. Я не ожидаю введения ограничительных мер. И они достаточно бесполезны, — заверил Аграновский.

По его мнению, антикоронавирусные ограничения должны затрагивать в первую очередь не общественную, а медицинскую сферу. При этом, отметил вирусолог, маски были необходимы, чтобы не загружать больницы пациентами с тяжелым течением коронавируса. Сейчас в России доминирует «омикрон» и его подвиды, заражение которыми и так протекает достаточно легко, резюмировал Аграновский.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила девять тысяч случаев. Количество госпитализаций за сутки составило 1628 человек, 5115 человек выздоровели, 36 человек умерли. Россиянам из групп риска советуют носить маски в общественных местах, также рекомендовано проходить ревакцинацию раз в полгода.