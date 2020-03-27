https://static.news.ru/photo/3d196ad0-7030-11ea-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о распространении коронавируса в России. По его словам, заражение COVID-19 может пойти по сценарию США.

Он отметил, что точно говорить об этом можно будет через семь–десять дней, так как в Соединённых Штатах, в отличие от Китая и Италии, начало эпидемии было затяжным. Долгое время в стране регистрировались лишь отдельные случаи, передаёт URA.RU.

Исключить, что мы можем пойти по американскому сценарию, сложно, — подчеркнул эксперт.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Как ранее писал NEWS.ru, эпицентр коронавируса переместился в США.