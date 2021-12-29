Держи-Хватай, Сеньор Апельсин и Лук Порей: самые яркие игрушки на «Мешке»

На интернет-аукционе «Мешок» выставлено свыше 126 тысяч ёлочных игрушек, гирлянд, украшений, Дедов Морозов и Снегурочек. Главным образом, это советские игрушки, выпущенные после войны. Антикварных (до 1917 года) и раритетных (до 1950-го) не так много, с каждым годом их количество уменьшается, а ценность растёт.
На текущий момент самая дорогая игрушка ушла с молотка за 275 тысяч рублей — Дед Мороз. Набор из 23 ёлочных игрушек «Чиполлино» был продан за 390 тысяч. Средняя стоимость игрушек составляет 350–400 рублей и даже рубль.
Самыми дорогими лотами считаются ёлочные игрушки времён СССР, выпущенные артелью «Культигрушка» (после 1950 года). Некоторые игрушки из наборов ценятся не очень высоко. Например, стоимость Вишенки или Землянички из «Чиполлино» составляет около 500 рублей, в отличие от Сеньора Апельсина, собачки Держи-Хватай, Лука Порея, цена которых может достигать 50 тысяч.
Сейчас самая дорогая ёлочная игрушка, выставленная на торговой площадке, — это Парашютист за 9,5 млн рублей.
Самые яркие игрушки, представленные на аукционе, — в фотогалерее NEWS.ru.
Редкая ёлочная игрушка Дед Мороз. Продано за 275 400 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Набор «Чиполлино» полный (23 игрушки). Продан за 390 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Звездочёт. Артель «Культигрушка». Ленинград, 50–60-е годы. Продано за 49 470 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Огородник Лук Порей (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 52 020 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Собака-ищейка Держи-Хватай (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 40 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Синьор Помидор (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 25 806 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ватная ёлочная игрушка Лапоть хромой, раритет. Продано за 134 349 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Редкая коллекционная советская ёлочная игрушка Дед Мороз 50-е годы. 100% оригинал. Ставка 40 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ватная ёлочная игрушка Лягушка в галоше под листом, раритет. Продано за 204 000 рублей.
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Парашютист. СССР конец 1930-х. Материал: вата, ткань-шёлк. Ставка 9 550 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Витязь на распутье. СССР 1950-1960 годы. Ставка 89 999 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Набор «Три поросёнка и волк». Артель «Культигрушка», Ленинград, 1950-е годы. Ставка 59 999 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Девочка клоунесса в пелерине 1930–1940. Ставка 59 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Самолёт, СССР. Ставка 45 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Мышь Долгохвост (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Ставка 30 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка Грузовик. Материал картон, СССР. 1930-е годы. Ставка 29 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Ёлочная игрушка царь Салтан. Ставка 35 000 рублей
Интернет-аукцион Мешок/meshok.net