18+

Рубрики

Медиа

Архив

Держи-Хватай, Сеньор Апельсин и Лук Порей: самые яркие игрушки на «Мешке»
Общество

Держи-Хватай, Сеньор Апельсин и Лук Порей: самые яркие игрушки на «Мешке»

15:50, 30 декабря 2021
Фото: Интернет-аукцион Мешок/meshok.net
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На интернет-аукционе «Мешок» выставлено свыше 126 тысяч ёлочных игрушек, гирлянд, украшений, Дедов Морозов и Снегурочек. Главным образом, это советские игрушки, выпущенные после войны. Антикварных (до 1917 года) и раритетных (до 1950-го) не так много, с каждым годом их количество уменьшается, а ценность растёт. 

На текущий момент самая дорогая игрушка ушла с молотка за 275 тысяч рублей — Дед Мороз. Набор из 23 ёлочных игрушек «Чиполлино» был продан за 390 тысяч. Средняя стоимость игрушек составляет 350–400 рублей и даже рубль.

Самыми дорогими лотами считаются ёлочные игрушки времён СССР, выпущенные артелью «Культигрушка» (после 1950 года). Некоторые игрушки из наборов ценятся не очень высоко. Например, стоимость Вишенки или Землянички из «Чиполлино» составляет около 500 рублей, в отличие от Сеньора Апельсина, собачки Держи-Хватай, Лука Порея, цена которых может достигать 50 тысяч.

Сейчас самая дорогая ёлочная игрушка, выставленная на торговой площадке, — это Парашютист за 9,5 млн рублей.

Самые яркие игрушки, представленные на аукционе, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Редкая ёлочная игрушка Дед Мороз. Продано за 275 400 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Набор «Чиполлино» полный (23 игрушки). Продан за 390 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Звездочёт. Артель «Культигрушка». Ленинград, 50–60-е годы. Продано за 49 470 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Огородник Лук Порей (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 52 020 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Собака-ищейка Держи-Хватай (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 40 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Синьор Помидор (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 25 806 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ватная ёлочная игрушка Лапоть хромой, раритет. Продано за 134 349 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Редкая коллекционная советская ёлочная игрушка Дед Мороз 50-е годы. 100% оригинал. Ставка 40 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ватная ёлочная игрушка Лягушка в галоше под листом, раритет. Продано за 204 000 рублей.

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Парашютист. СССР конец 1930-х. Материал: вата, ткань-шёлк. Ставка 9 550 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Витязь на распутье. СССР 1950-1960 годы. Ставка 89 999 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Набор «Три поросёнка и волк». Артель «Культигрушка», Ленинград, 1950-е годы. Ставка 59 999 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Девочка клоунесса в пелерине 1930–1940. Ставка 59 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Самолёт, СССР. Ставка 45 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Мышь Долгохвост (из набора «Чиполлино»). Артель «Культигрушка», Ленинград. Ставка 30 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка Грузовик. Материал картон, СССР. 1930-е годы. Ставка 29 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Ёлочная игрушка царь Салтан. Ставка 35 000 рублей

Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео