Держи-Хватай, Сеньор Апельсин и Лук Порей: самые яркие игрушки на «Мешке»

На интернет-аукционе «Мешок» выставлено свыше 126 тысяч ёлочных игрушек, гирлянд, украшений, Дедов Морозов и Снегурочек. Главным образом, это советские игрушки, выпущенные после войны. Антикварных (до 1917 года) и раритетных (до 1950-го) не так много, с каждым годом их количество уменьшается, а ценность растёт.

На текущий момент самая дорогая игрушка ушла с молотка за 275 тысяч рублей — Дед Мороз. Набор из 23 ёлочных игрушек «Чиполлино» был продан за 390 тысяч. Средняя стоимость игрушек составляет 350–400 рублей и даже рубль.

Самыми дорогими лотами считаются ёлочные игрушки времён СССР, выпущенные артелью «Культигрушка» (после 1950 года). Некоторые игрушки из наборов ценятся не очень высоко. Например, стоимость Вишенки или Землянички из «Чиполлино» составляет около 500 рублей, в отличие от Сеньора Апельсина, собачки Держи-Хватай, Лука Порея, цена которых может достигать 50 тысяч.

Сейчас самая дорогая ёлочная игрушка, выставленная на торговой площадке, — это Парашютист за 9,5 млн рублей.

Самые яркие игрушки, представленные на аукционе, — в фотогалерее NEWS.ru.