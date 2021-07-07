Виноваты банки: ветеран «Альфы» отреагировал на захват заложников в Тюмени

Силовики профессионально сработали во время захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Подобные инциденты происходят из-за того, что у некоторых людей «едет крыша» из-за несправедливости кредитной системы, не рассчитанной на большинство российских граждан. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Наши спецслужбы сработали профессионально. Это не первый случай, когда какой-то гражданин заходит в банк и кричит, что у него мина, угрожая всех взорвать и требуя денег. В какой-то степени к этому спецслужбы привыкли, поэтому ситуация оценивается быстро и сразу принимаются адекватные меры. То, что все живы и не пострадали, — это признак высокой квалификации, — отметил Гончаров.

При этом он подчеркнул, что на инциденты, подобные тюменскому, некоторых «неадекватных людей» толкает несправедливость, связанная с кредитно-банковской политикой.

Наша банковская система не рассчитана на людей с минимальным достатком, которые являются основной массой [жителей] России. Поэтому когда человек берёт, грубо говоря, микрокредит на 10 тысяч рублей, а через несколько месяцев ему надо возвратить на порядок больше, можно представить его состояние, — полагает Гончаров.

По его словам, некоторые граждане при получении кредита не изучают документы, особенно то, что написано мелкими буквами, а когда узнают, сколько они должны банкам, «балдеют», и от этого «у них едет крыша».

Это в первую очередь люди неадекватные, надо это признать. Но чем больше мы будем вот так вести себя по отношению к нашим людям, тем больше будет неадекватных, которые пойдут на такие крайние меры. И они идут на них не потому, что хотят кого-то убить, а от отчаяния, показать, что это несправедливо, — считает Сергей Гончаров.

Ранее силовики задержали 32-летнего Александра Гриченко, который 7 июля захватил в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени, требуя выкуп в 15 млн рублей. По некоторым данным, злоумышленник имеет проблемы с психикой, он якобы утверждал, что пошёл на преступление по просьбе режиссёра Фёдора Бондарчука.