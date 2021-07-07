Захват Сбербанка в Тюмени: что известно к этому часу

В Тюмени мужчина захватил несколько заложников в одном из отделений Сбербанка и потребовал выкуп. Силовики задержали его при передаче денег. По предварительным данным, им оказался имеющий проблемы с психикой человек, интересующийся кинематографом. Подробности случившегося — в материале NEWS.ru.

По информации МВД, инцидент произошёл в отделении банка, расположенного на первом этаже пятиэтажного дома на юге Тюмени. Там сработала тревожная кнопка, а затем поступило сообщение о захвате в заложники нескольких человек.

В 9:20 (7:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт города Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников, — говорится в сообщении ведомства.

Позднее в Сбербанке уточнили, что в заложниках в отделении находились три человека. Злоумышленник был с рюкзаком, из которого торчали провода. Мужчина угрожал взорвать банк, требуя 15 млн рублей. Он утверждал, что у него с собой есть самодельное взрывное устройство.

Telegram-канал «112» пишет, что когда преступник захватил отделение банка, внутри были посетители. Начальник отделения попросил его отпустить клиентов, а в заложниках оставить только сотрудников банка. Канал также утверждает, что мужчина написал записку о якобы имеющейся у него бомбе и о том, что ему нужно не 15, а 13 млн рублей.

На место инцидента были стянуты силовики и представители экстренных служб, туда же выехали мэр города Руслан Кухарук и прокурор Тюменской области Владислав Московских. Жильцов близлежащих домов эвакуировали, движение транспорта на перекрёстке Червишевского тракта и улицы Пархоменко было перекрыто.

Как сообщает Life Shot, в ходе переговоров сотрудники Сбербанка передали захватчику 15 млн рублей, после чего мужчина потребовал убрать от здания силовиков и дать ему «свободный коридор», чтобы беспрепятственно покинуть помещение. Однако на выходе он был задержан сотрудниками СОБРа Росгвардии. Этот момент попал на видео , которое опубликовал портал 72.RU. На кадрах видно, как мужчину хватают и ведут в автомобиль. Сбербанк выразил благодарность правоохранительным органам «за слаженную работу».

В МВД заявили, что задержание произошло в 11:52 (09:52 мск) в результате мероприятий, проведённых полицией совместно с Росгвардией и ФСБ.

По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время помещение обследуется кинологами со служебными собаками, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, — заявили в управлении ведомства по Тюменской области.

Заведено ли в отношении злоумышленника уголовное дело, пока не сообщается. По некоторым данным, задержанного зовут Александр Гриченко, ему 32 года. У него нашли муляж взрывного устройства. По информации «Интерфакса», мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем, ранее он якобы «обращался за помощью к психиатру и принимал препараты».

По некоторым данным, злоумышленник заявил , что захватить отделение Сбербанка его попросил Фёдор Бондарчук. Режиссёр якобы прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в фильме. А в самом офисе, со слов Гриченко, уже шли съёмки.

По информации 72.RU, работы силовиков не закончились на одном лишь задержании Александра Гриченко. В частности, они скрутили неизвестного мужчину, который пытался пройти в офис банка, несмотря на оцепление.

Комментируя NEWS.ru произошедшее в Тюмени, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что на подобные радикальные меры людей толкает сама кредитно-банковская система.

Если говорить откровенно, мне кажется, что наша банковская система не рассчитана на людей с минимальным достатком, которые являются основной массой [жителей] России. Поэтому когда человек берёт, грубо говоря, микрокредит на 10 тысяч рублей, а через несколько месяцев ему надо возвратить на порядок больше, можно представить его состояние. После того как банк выдаёт вам кредит и вы подписываете документ, не все смотрят или, по крайней мере, не хватает терпения [читать] то, что написано мелкими буквами. И люди просто балдеют, когда видят конечный результат, у них, грубо говоря, едет крыша. Это в первую очередь люди неадекватные, надо это признать. Но чем больше мы будем вот так вести себя по отношению к нашим людям, тем больше будет неадекватных, которые пойдут на такие крайние меры. И они идут на них не потому, что хотят кого-то убить, а от отчаяния, показать, что это несправедливо. Сергей Гончаров президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

При этом он высоко оценил действия тюменских силовиков. Гончаров отметил, что это не первый случай, когда какой-то гражданин заходит в банк, угрожая всех взорвать и требуя денег. К таким сценариям «спецслужбы привыкли, поэтому ситуация оценивается быстро и сразу принимаются те меры, которые адекватны для данной ситуации».

Сергей Гончаров подчеркнул, что когда все после такого инцидента остались живы и не пострадали — это признак высокой квалификации спецслужб.