Вильфанд рассказал, когда настоящая весна придёт в Москву

https://static.news.ru/photo/b6ba0bb4-94ad-11ea-af19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время жителям столичного региона не стоит ждать бурного наступления настоящей весны. Она будет отвоёвывать свои позиции у зимы медленно и постепенно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС Вильфанд отметил, что в 2021 году весна является «вяловатой и пасмурной», однако она «потихоньку движется». Хотя в ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ждёт понижение температуры.

Грядёт понижение температуры, особенно ночной, в ночь на субботу прогнозируем до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу и воскресенье будут около нулевой отметки. С понедельника температуры будут повыше, — сообщил синоптик.

В начале будущей недели Вильфанд прогнозирует повышение дневной температуры до 4–5 градусов тепла, к среде она достигнет показателей в плюс 5–7 градусов.

При этом в пятницу в столице ожидается небольшой снег, а в воскресенье ветер усилится до 17 метров в секунду.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роман Вильфанд предупредил россиян о новых морозах.