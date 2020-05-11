Вильфанд предупредил о похолодании на десять градусов в центре РФ

https://static.news.ru/photo/79cf12f6-9310-11ea-9950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремительное похолодание ожидает центр европейской России вечером 12 мая. Падение температуры составит до десяти градусов.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости. По его словам, утром этого дня будет по-летнему жарко — до 25 градусов, а к вечеру южные потоки воздуха будут вытеснены холодными. До выходных на европейской части России днём будет 10–13 градусов, а ночью — 6–8 градусов.

В начале недели над севером — Скандинавией и Баренцевым морем — будет располагаться центр очень глубокого циклона, и ложбина низкого давления будет сориентирована на европейскую территорию, — объяснил специалист.

Он отметил, что с 12 мая «ложбина низкого давления» станет перемещаться к Уралу. Пока центральная Россия будет «мёрзнуть», её азиатская часть окажется во власти жары. На Урале и в Сибири стрелка термометра может подняться до 35 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что резкая смена погоды ожидается в столице. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ночью 12 мая прогнозируется около 10 градусов тепла. Днём столбики термометров покажут 24–26 градусов, что является нормой для июля. При этом во вторник москвичей ждёт дождь и сильный ветер.