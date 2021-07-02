Вильфанд опроверг собственный прогноз об «адской жаре»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг свой прогноз о том, что самая жаркая погода ожидает жителей Центральной России в конце июля — начале августа. В интервью «Царьграду» он сообщил, что говоря о максимальной жаре, он имел в виду усреднённые данные за много десятилетий.
По словам метеоролога, многолетние наблюдения
Вильфанд отметил, что сейчас можно точно предсказать только то, что в течение всей следующей недели ожидается жаркая погода.
Собственно, уже с начала недели будет повышенное давление. А вот в середине недели, после такого хорошо выраженного антициклонального режима, и температура будет уже за 30, — сказал специалист.
Ранее Роман Вильфанд заявил, что пик жары в центральной части России придётся на конец июля — начало августа. Так, для Центральной России самой тёплой станет последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то это 31 июля и 1 августа.