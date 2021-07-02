Вильфанд опроверг собственный прогноз об «адской жаре»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг свой прогноз о том, что самая жаркая погода ожидает жителей Центральной России в конце июля — начале августа. В интервью «Царьграду» он сообщил, что говоря о максимальной жаре, он имел в виду усреднённые данные за много десятилетий.

По словам метеоролога, многолетние наблюдения показывают, что самая жаркая погода устанавливается как раз в конце июля — начале августа. Связано это с тем, что максимально прогревается поверхность Земли, которая, в свою очередь, нагревает воздух. Он подчеркнул, что ни один синоптик не может точно спрогнозировать за месяц или полтора, какая будет температура.

Вильфанд отметил, что сейчас можно точно предсказать только то, что в течение всей следующей недели ожидается жаркая погода.

Собственно, уже с начала недели будет повышенное давление. А вот в середине недели, после такого хорошо выраженного антициклонального режима, и температура будет уже за 30, — сказал специалист.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что пик жары в центральной части России придётся на конец июля — начало августа. Так, для Центральной России самой тёплой станет последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то это 31 июля и 1 августа.