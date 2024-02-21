Вильфанд оценил вероятность жаркого лета Вильфанд: способное вызвать жаркое лето явление Эль-Ниньо прекратится в апреле

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Явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости. Таким образом, он опроверг сообщения о предстоящих погодных аномалиях, добавив, что во втором полугодии 2024 года с вероятностью, превышающей 60%, наступит другая климатическая фаза Ла-Нинья.

По всем оценкам, по моделям <...> начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы, — сказал Вильфанд.

Эль-Ниньо — это природный феномен, при котором воды в экваториальной части Тихого океана становятся теплее обычного примерно на 3 градуса. Обратный процесс, когда вода становится холоднее обычного, называется Ла-Нинья. Эти события чередуют друг друга каждые 2–7 лет и оказывают влияние на климат всей планеты.

Накануне, 20 февраля, синоптики сообщили, что температура воздуха в июне будет на семь градусов выше нормы. По словам метеорологов, погодные аномалии в 2024 году ожидаются по всему миру.

Как сообщило агентство Bloomberg, эксперты считают, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений в том числе из-за феномена Эль-Ниньо. Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден рассказал, что нагрев воды в Тихом океане влияет на повышение температуры поверхности Земли с задержкой. Из-за этого второй год Эль-Ниньо обычно жарче первого.