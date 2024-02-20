Россиян ждет самое жаркое лето в истории «Известия»: в России лето 2024 года может стать самым жарким в истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящее лето в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сообщили «Известия». Синоптики спрогнозировали, что температура воздуха в июне будет на семь градусов выше нормы. По словам метеорологов, погодные аномалии в 2024 году ожидаются по всему миру.

В Москве, Калуге, Твери и Калининграде температура воздуха в летние месяцы установится в районе 35 градусов. Кроме этого, тепловые рекорды ожидаются в Сибири, регионах Поволжья, на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке. Синоптики отметили, что сильное влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее заявил, что переменчивый характер погоды, который сохраняется в Москве и области, приведет к оттепели в конце недели. По словам синоптика, плавный переход от зимы к весне стоит ждать к Дню защитника Отечества. Он подчеркнул, что морозная погода установится только во вторник и среду, затем потеплеет.

Синоптик Александр Голубев сообщил, что длительного потепления и настоящей весенней погоды в Москве стоит ждать не раньше середины марта. Специалист объяснил, что в столице выпало рекордное количество снега, и необходима очень теплая погода, чтобы он весь растаял. Как подчеркнул Голубев, март еще считается зимним месяцем.