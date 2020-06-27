Вильфанд: москвичей ждут несколько дней нормальной погоды

https://static.news.ru/photo/5d903958-b8ef-11ea-ad51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постепенное понижение температуры после сильной жары в столице начнётся 28 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара начнёт уходить из города в воскресенье и уже в ночь на понедельник, температура опустится до 10–12 градусов и в первый день новой рабочей недели, 29 июня, не поднимется выше 22 градусов. Хорошая погода сохранится в столице несколько дней, передаёт ТАСС.

Какая погода хорошая? Та, которая является средней, нормальной с климатической точки зрения. Уже в ночь на понедельник температура ожидается от 10 до 12 градусов, а дневные температуры максимальные — 20–22 градуса. Вот эта температура около и чуть ниже нормы, — пояснил синоптик.

Однако уже со среды, 1 июля, жара начнёт возвращаться в столицу. Дневные температуры будут превышать климатическую норму на 2–3 градуса. По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 28 июня, днём в Москве ожидается 26–28 градусов тепла, в понедельник, 29 июня, — 20–22 градуса, во вторник, 30 июня, — 22–24 градуса, в среду, 1 июля — 22–27, в четверг — 23–28 градусов, а к концу рабочей недели воздух прогреется до 25–30 градусов.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждёт пониженное атмосферное давление. Оно будет ниже на 10 миллиметров ртутного столба.