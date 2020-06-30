Виктория Боня согласилась раскритиковать поправки в Конституцию за деньги

https://static.news.ru/photo/b2b1c178-bb37-11ea-859f-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что разыграли бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню. По их словам, со скандальной телеведущей связались от имени живущего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина.

Ей предложили за деньги сделать ролик с критикой поправок в Конституцию. Был обещан гонорар в €10 тыс. Запись опубликована на YouTube-канале пранкеров. Судя по ней, Боня, у которой в Instagram более 7 млн подписчиков, согласилась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 июня Виктория Боня раскритиковала в Instagram поправки к Конституции, голосование по которым проходит в России. Она заявила, что граждане, которые по-настоящему любят свою страну, не должны позволять себя использовать. По мнению звезды шоу-бизнеса и телеэкрана, Россия не станет частью цивилизованной Европы, пока не искоренит коррупцию во власти.