Виктория Боня согласилась раскритиковать поправки в Конституцию за деньги

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что разыграли бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню. По их словам, со скандальной телеведущей связались от имени живущего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина.
Ей предложили за деньги сделать ролик с критикой поправок в Конституцию. Был обещан гонорар в €10 тыс. Запись
Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 июня Виктория Боня раскритиковала в Instagram поправки к Конституции, голосование по которым проходит в России. Она заявила, что граждане, которые по-настоящему любят свою страну, не должны позволять себя использовать. По мнению звезды шоу-бизнеса и телеэкрана, Россия не станет частью цивилизованной Европы, пока не искоренит коррупцию во власти.
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