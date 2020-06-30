«Где была власть 20 лет?»: Боня раскритиковала поправки к Конституции

https://static.news.ru/photo/cdbeee4a-baca-11ea-9f5f-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая и модель Виктория Боня раскритиковала поправки к Конституции, голосование по которым проходит в России. Она заявила, что граждане, которые по-настоящему любят свою страну, не должны позволять себя использовать.

По мнению звезды шоу-бизнеса и телеэкрана, Россия не станет частью цивилизованной Европы, пока не искоренит коррупцию во власти. Она предположила, что до тех пор страну не начнут уважать и будут бежать от неё, как от огня.

Боня отметила, что россиян не просто просят прийти и проголосовать, но и всячески оказывают давление. В том числе — через «продажных блогеров». В очередной раз людям обещают золотые горы и решение всех проблем, давая понять, что все эти проблемы были «из-за неправильной Конституции». Однако это совсем не так, уверена телеведущая.

Хочется спросить: где же была власть последние 20 лет? <...> Здравомыслящие люди понимают, для чего нужна одна главная поправка. Остальное — это как ширма для неё, — сказала Боня в своём видеообращении к подписчикам в Instagram.

Она заявила, что россиян считают за дураков. Однако высказала надежду на то, что «люди не идиоты».

Отдельно телеведущая раскритиковала меры экономической поддержки, которые государство оказывает на фоне пандемии коронавируса. Она пожелала тем, кто определил размер выплат по 10-12 тысяч рублей, хотя бы один день прожить на эти деньги. Такие суммы Боня назвала позором и подачкой, отметив, что они должны быть минимум 150 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что Боня получила от государства помощь в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет чуть более 12 тысяч рублей. По словам модели, о поступлении денег она узнала от бухгалтера. Телеведущая отметила, что не просила помощников подавать такое заявление, и подчеркнула, что эта сумма не сможет покрыть убытки. Она заверила, что не нуждается в деньгах и пообещала отдать их одной из малоимущих семей.