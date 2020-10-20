Видео «авторского массажа» младенца перепугало соцсети

https://static.news.ru/photo/a9a228c8-12af-11eb-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Медбрат на пенсии из Новосибирска попал в центр скандала после того как опубликовал видео, на котором он делает массаж новорожденному ребёнку.

На кадрах массажист зажимает голову младенца коленями и поворачивает его на 180 градусов, при этом малыш кричит от боли.

Мужчина уверяет, что у него есть сертификат от учебного центра НГМУ, а его авторская методика основана на советских наработках по динамической гимнастике. Кроме того, он более 30 лет проработал массажистом в детской больнице № 3, в НИИТО и поликлинике в жилмассиве Снегири.

По словам массажиста, таким способом он избавляет грудничков от кривошеи. При этом, как он уверяет, грудной ребёнок орёт и плачет не от боли, а от удивления.

Запас прочности у ребёнка 200 — 600 процентов, — отметил массажист.

Видео вызвало волну критики в соцсетях. Некоторые мамы рассказали, что также сталкивались с его методикой и теперь переживают за здоровье своих детей.

Специалисты Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии заявили, что данные процедуры лечением назвать нельзя.

Когда увидела то, что происходит на видео, первая мысль была — это дурацкая шутка с куклой. А когда поняла, что это ребёнок, чуть не выронила телефон. Если это не фейк, то методика не имеет вменяемого объяснения. Напрашивается аналогия с инквизицией, — сказала главврач НИИТО детский ортопед Елена Губина.

Новосибирские родители пожаловались на видео в аппарат уполномоченного по правам ребенка. В ведомстве уже начали предварительную проверку, пишет «КП- Новосибирск».

Ранее NEWS.ru писал о хирурге из Новосибирска, который хирург изуродовал девушке грудь и слил фото в Сеть.